Александрова обыграла Векич и сыграет с Квитовой в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:1, 7:5 обыграла хорватку Донну Векич в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.



На счету победительницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 7 брейков из 13. Её соперница из Хорватии допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Подач навылет Векич не выполнила.



Следующей соперницей Александровой станет 11-я ракетка мира из Чехии Петра Квитова.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.