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Александрова обыграла Векич и сыграет с Квитовой в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy

Александрова обыграла Векич и сыграет с Квитовой в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:1, 7:5 обыграла хорватку Донну Векич в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

На счету победительницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 7 брейков из 13. Её соперница из Хорватии допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Подач навылет Векич не выполнила.

Следующей соперницей Александровой станет 11-я ракетка мира из Чехии Петра Квитова.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 17:30 МСК
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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