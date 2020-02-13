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Кудерметова разгромно уступила Бертенс и покинула St. Petersburg Ladies Trophy

Кудерметова разгромно уступила Бертенс и покинула St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда она уступила второй ракетке соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 58 минут. Кудерметова отметилась 1 эйсом, 1 двойной ошибкой и 1 брейк-пойнтом из 3. На счету Бертенс 6 подач навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 6 из 6.

Следующей соперницей Кики станет ещё одна представительница России Анастасия Потапова.

Напомним, Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Хорватии Донну Векич. Текущий турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 2-й круг
13 февраля 2020, четверг. 19:10 МСК
Вероника Кудерметова
38
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2  
6 		6  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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