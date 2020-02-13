Кудерметова разгромно уступила Бертенс и покинула St. Petersburg Ladies Trophy
Российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда она уступила второй ракетке соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 58 минут. Кудерметова отметилась 1 эйсом, 1 двойной ошибкой и 1 брейк-пойнтом из 3. На счету Бертенс 6 подач навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 6 из 6.
Следующей соперницей Кики станет ещё одна представительница России Анастасия Потапова.
Напомним, Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Хорватии Донну Векич. Текущий турнир завершится 16 февраля.
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