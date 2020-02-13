Александрова: буду стараться для начала хотя бы навязать борьбу Квитовой

Российская теннисистка Екатерина Александрова прокомментировала победу в матче второго круга St. Petersburg Ladies Trophy 2020 с прошлогодней финалисткой турнира — хорваткой Донной Векич. А также поделилась ожиданиями от предстоящего поединка с 11-й ракеткой мира из Чехии Петрой Квитовой.
«Если честно, думала, что сил уже не хватит в этом матче. Но в итоге хватило. Что касается тактики, Донна играла так мощно, что у меня не оставалось шансов, кроме как самой выигрывать очки за счёт активных действий. Едва я играла чуть мягче, она тут же пробивала мячи близко к линиям. У Векич плоские удары, но мне удалось приспособиться, почувствовать лучше корт, к тому же первый матч очень сложный всегда, неважно, с кем ты играешь.
Про Петру Квитову Ничего плохого сказать не могу. Мы с ней общаемся, она приятный человек, как на корте, так и вне его. Надеюсь, что наш матч в четвертьфинале будет не таким быстрым, как в Мельбурне. Тогда я просто не успела понять, что произошло. Загадывать не хочется, буду стараться для начала хотя бы навязать борьбу.
За счёт чего во мне появилась уверенность? Чем больше играешь и побеждаешь, тем больше накапливаешь уверенность в своих силах. Я стала играть стабильнее и начала ощущать это сама. Приходит внутреннее спокойствие, которое помогает играть на корте.
С психологом я не работала, пытаюсь справляться сама, бывает непросто. Иногда получается, иногда проигрываешь важный мяч, но стараешься забыть, независимо от того, что произошло, играешь дальше», — приводит слова Александровой официальный сайт турнира.
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