Горе Кудерметовой и боевая Бертенс. Лучшие фото с Spb Ladies Trophy

13 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялись очередные матчи турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020.
В первой встрече российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:1, 7:5 обыграла хорватку Донну Векич в матче второго круга. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
На счету победительницы 2 эйса, 1 двойная ошибка и 7 брейков из 13. Её соперница из Хорватии допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Подач навылет Векич не выполнила.
Следующей соперницей Александровой станет 11-я ракетка мира из Чехии Петра Квитова.
Во второй встрече российская теннисистка Вероника Кудерметова не сумела пробиться в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге. В матче второго раунда она уступила второй ракетке соревнований из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 2:6.
Продолжительность матча составила 58 минут. У Кудерметовой 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 брейк-пойнт из 3. На счету Бертенс 6 подач навылет и стопроцентная реализация брейк-пойнтов — 6 из 6.
Следующей соперницей Кики станет ещё одна представительница России — Анастасия Потапова.
Напомним, Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла теннисистку из Хорватии Донну Векич. Турнир завершится 16 февраля.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy — в фоторепортаже Александра Сафонова специально для «Формулы ТХ».
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