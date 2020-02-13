Бертенс: матч с Потаповой будет трудным — она играет агрессивно

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс прокомментировала выход в 1/4 финала St. Petersburg Ladies Trophy. В двух сетах она разгромила россиянку Веронику Кудерметову — 6:1, 6:2. Её следующей соперницей станет соотечественница Кудерметовой Анастасия Потапова.



«Надеюсь, смогу дойти до конца турнира, пока всё выходит хорошо. Следующий матч будет трудным, потому что Анастасия Потапова играет агрессивно. Надеюсь, часть болельщиков будет болеть за меня. Вижу на трибунах нидерландский флаг. Надеюсь, они меня поддержат», — цитирует Бертенс официальный сайт соревнований.



Напомним, Бертенс — действующая чемпионка соревнований в Санкт-Петербурге. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.