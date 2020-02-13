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Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фото третьего ребёнка

Курникова и Иглесиас впервые опубликовали фото третьего ребёнка
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анна Курникова и популярный испанский певец Энрике Иглесиас поделились первыми фотографиями новорождённого ребёнка. Напомним, 30 января 38-летняя уроженка Москвы в третий раз стала мамой.

«Моё счастье», — такая подпись сопровождает фото в «инстаграме» Анны.

Интересно, что пол ребёнка звёздная пара по-прежнему держит в секрете, однако многочисленные пользователи «Инстаграма» подозревают, что Курникова родила дочь.

У 38-летней Курниковой и Иглесиаса уже есть двое детей — дочь Люси и сын Николас. В декабре 2019 года малышам исполнилось два года.

Курникова является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии в парном разряде вместе с представительницей Швейцарии Мартиной Хингис. Кроме того, Анна — самая юная участница Олимпийских игр в истории России среди представителей всех видов спорта. На Олимпиаде 1996 года в Атланте теннисистка дебютировала в возрасте 15 лет и 47 дней. В 2003 году Курникова завершила профессиональную карьеру.

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