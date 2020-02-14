Видеообзор победы Рублёва над Бубликом на турнире в Роттердаме

Вашему вниманию предлагается видеообзор матча второго круга соревнований в Роттердаме (Нидерланды), в котором российский теннисист Андрей Рублёв одержал 13-ю победу в сезоне. Уроженец Москвы обыграл теннисиста из Казахстана Александра Бублика — 7:5, 6:3.

Видео доступно на «Чемпионате».



Вторая ракетка России 4 раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 12 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 2 155 295 Рублёв поспорит с победителем поединка Вашек Поспишил (Канада) — Филип Краинович (Сербия).



Действующим чемпионом этих соревнований является француз Гаэль Монфис. В прошлогоднем финале он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:3, 1:6, 6:2.