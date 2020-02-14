Александрова: в отличие от Медведева, я пока не оправдываю звания первой ракетки России

Россиянка Екатерина Александрова после победы над хорваткой Донной Векич со счётом 6:1, 7:5 во втором круге турнира в Санкт-Петербурге рассказала, каково ей играть в статусе первой ракетки страны.

«Почему-то от первой ракетки страны всегда чего-то ждут. Да, я чувствую давление, но, мне кажется, пока не оправдываю этого звания. Даже в моём представлении первый номер страны – это топ-игрок. Например, Даниил Медведев, который берёт практически каждый турнир, на котором играет. Ощущение от того, что ты как бы первый номер, но пока не можешь соответствовать, немного поддавливает. Но я стараюсь об этом не думать и сосредотачиваться на себе и своей игре», — цитирует Александрову «Спорт день за днём».

В четвертьфинале Александрова встретится с чешкой Петрой Квитовой.