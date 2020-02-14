Александрова на отказе Квитовой вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Екатерина Александрова без борьбы пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Это произошло из-за снятия чешской теннисистки Петры Квитовой.

В полуфинале Александрова сыграет либо с соотечественницей Анастасией Потаповой, либо с Кики Бертенс из Нидерландов. Их матч начнётся сегодня, 14 февраля, не ранее 18:30 мск.

Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится послезавтра, 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Напомним, Александрова является первой ракеткой России. На текущий момент она занимает 28-е место в рейтинге WTA. В чемпионской гонке Екатерина идёт на восьмой строчке.