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Александрова на отказе Квитовой вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Александрова на отказе Квитовой вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Россиянка Екатерина Александрова без борьбы пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Это произошло из-за снятия чешской теннисистки Петры Квитовой.

В полуфинале Александрова сыграет либо с соотечественницей Анастасией Потаповой, либо с Кики Бертенс из Нидерландов. Их матч начнётся сегодня, 14 февраля, не ранее 18:30 мск.

Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится послезавтра, 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.

Напомним, Александрова является первой ракеткой России. На текущий момент она занимает 28-е место в рейтинге WTA. В чемпионской гонке Екатерина идёт на восьмой строчке.

Санкт-Петербург. 1/4 финала
14 февраля 2020, пятница. 18:30 МСК
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Петра Квитова
11
Чехия
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