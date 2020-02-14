Александрова на отказе Квитовой вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Россиянка Екатерина Александрова без борьбы пробилась в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге. Это произошло из-за снятия чешской теннисистки Петры Квитовой.
В полуфинале Александрова сыграет либо с соотечественницей Анастасией Потаповой, либо с Кики Бертенс из Нидерландов. Их матч начнётся сегодня, 14 февраля, не ранее 18:30 мск.
Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится послезавтра, 16 февраля. Действующей чемпионкой соревнований является Бертенс. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.
Напомним, Александрова является первой ракеткой России. На текущий момент она занимает 28-е место в рейтинге WTA. В чемпионской гонке Екатерина идёт на восьмой строчке.
Санкт-Петербург. 1/4 финала
14 февраля 2020, пятница. 18:30 МСК
28
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
11
Петра Квитова
П. Квитова
Александрова: в отличие от Медведева, я пока не оправдываю звания первой ракетки России
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
15:33
-
15:17
-
14:26
-
13:27
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:51
-
09:10
-
00:57
-
00:09
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
22:44
-
21:47
-
21:40
-
21:23
-
20:00
-
19:10
-
17:24
-
16:40
-
16:03
-
14:22
-
13:53
-
12:12
-
11:36
-
10:47
-
09:45
-
09:34
-
09:24
-
09:08
-
00:46
-
00:38
-
00:26
- 12 февраля 2020
-
23:21
-
22:50
Партнерский контент