Квитова — о снятии с турнира в Санкт-Петербурга: плохо себя чувствовала, лучше не стало

Чешка Петра Квитова прокомментировала свой отказ от борьбы в четвертьфинальном матче турнира в Санкт-Петербурге с россиянкой Екатериной Александровой.
В полуфинале Александрова встретится с победительницей матча Анастасия Потапова (Россия) — Кики Бертенс (Нидерланды).
«Жаль, что мне приходится сниматься с St. Petersburg Ladies Trophy по причине болезни. Я себя уже во время вчерашнего поединка чувствовала плохо, надеялась, что сегодня станет лучше, но, к сожалению, это не так. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть в этом прекрасном городе. Желаю этому турниру прекрасного завершения и, надеюсь, вернусь сюда вновь в следующем году», — цитирует Квитову официальный сайт турнира.
Турнир в Санкт-Петербурге с призовым фондом $ 848 тыс. завершится послезавтра, 16 февраля.
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