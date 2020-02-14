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Потапова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге

Потапова уступила Бертенс в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Потапова уступила нидерландке Кики Бертенс в четвертьфинальной стадии St. Petersburg Ladies Trophy 2020 — 4:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Потаповой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 17. Бертенс 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.

В следующей стадии нидерландская теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Александровой, вышедшей в полуфинал без борьбы, так как чешка Петра Квитова, соперница по четвертьфиналу, снялась с турнира из-за болезни.

Кики Бертенс является победительницей прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге. В 2019 году в финале Бертенс обыграла представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

Основная стадия турнира в Санкт-Петербурге проходит с 10 по 16 февраля.

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