Возмущение и вылет Потаповой, превосходство Бертенс. Лучшие фото с турнира в Петербурге

14 февраля в Санкт-Петербурге на центральном корте стадиона «Сибур-Арена» в матче четвертьфинала турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2020 российская теннисистка Анастасия Потапова уступила нидерландке Кики Бертенс со счётом 4:6, 6:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Потаповой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 17. Бертенс 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 8.
В следующей стадии нидерландская теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Александровой, вышедшей в полуфинал без борьбы, так как чешка Петра Квитова, соперница по четвертьфиналу, снялась с турнира из-за болезни.
Лучшие кадры с матча Анастасия Потапова — Кики Бертенс — в фоторепортаже Александра Сафонова.
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