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Бертенс хочет стать первой теннисисткой, которая сможет защитить титул в Санкт-Петербурге

Бертенс хочет стать первой теннисисткой, которая сможет защитить титул в Санкт-Петербурге
Теннис / WTA 0

Представительница Нидерландов Кики Бертенс надеется, что ей удастся защитить титул на турнире в Санкт-Петербурге.

Ранее теннисистка обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:4, 7:6 (7:3). В полуфинале Бертенс сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

«Хотела победить в двух сетах, и рада, что удалось это сделать. Думаю, что это невероятно — играть с третьей россиянкой подряд.

Здесь не совсем классический хард, условия не похожи на обычный хард, в зале, покрытие медленное. Особенно приспосабливаться было не нужно после грунта.

Ещё никому не удавалось защитить титул на турнире St. Petersburg Ladies Trophy? Надеюсь, мне удастся это сделать", — цитирует Бертенс официальный сайт турнира.

Бертенс — о матче с Александровой: думаю, зрители снова будут болеть против меня
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