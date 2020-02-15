Бертенс хочет стать первой теннисисткой, которая сможет защитить титул в Санкт-Петербурге
Представительница Нидерландов Кики Бертенс надеется, что ей удастся защитить титул на турнире в Санкт-Петербурге.
Ранее теннисистка обыграла россиянку Анастасию Потапову со счётом 6:4, 7:6 (7:3). В полуфинале Бертенс сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
«Хотела победить в двух сетах, и рада, что удалось это сделать. Думаю, что это невероятно — играть с третьей россиянкой подряд.
Здесь не совсем классический хард, условия не похожи на обычный хард, в зале, покрытие медленное. Особенно приспосабливаться было не нужно после грунта.
Ещё никому не удавалось защитить титул на турнире St. Petersburg Ladies Trophy? Надеюсь, мне удастся это сделать", — цитирует Бертенс официальный сайт турнира.
Бертенс — о матче с Александровой: думаю, зрители снова будут болеть против меня
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