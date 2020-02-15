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Александрова уступила Бертенс в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Александрова уступила Бертенс в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в финал соревнований в Санкт-Петербурге. В трёх партиях полуфинальной встречи она уступила теннисистке из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 6:4, 1:6.

Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. У Александровой 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бертенс 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.

За главный трофей соревнований Кики поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, переигравшей Марию Саккари из Греции.

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 1/2 финала
15 февраля 2020, суббота. 16:20 МСК
Екатерина Александрова
28
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 1
6 		4 6
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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