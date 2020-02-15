Александрова уступила Бертенс в полуфинале St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в финал соревнований в Санкт-Петербурге. В трёх партиях полуфинальной встречи она уступила теннисистке из Нидерландов Кики Бертенс — 1:6, 6:4, 1:6.



Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты. У Александровой 6 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бертенс 7 подач навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов.



За главный трофей соревнований Кики поспорит с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, переигравшей Марию Саккари из Греции.



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.