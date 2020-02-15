Бертенс извинилась за победу над тремя россиянками в ходе St. Petersburg Ladies Trophy

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс прокомментировала выход в финал соревнований в Санкт-Петербурге. В матче 1/2 финала она обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову — 6:1, 4:6, 6:1.
«Счастлива, что завтра буду играть в финале. Спасибо всем, кто поддерживает меня. Извините, выбиваю уже третью россиянку из этой сетки. Надеюсь, завтра вы меня поддержите», — цитирует Бертенс официальный сайт турнира.
Ранее Бертенс обыграла Веронику Кудерметову и Анастасию Потапову.
Финал соревнований состоится уже завтра, 16 февраля. Соперницей Бертенс станет теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.
Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4.
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