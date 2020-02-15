Хачанов сыграет с Бедене на старте турнира в Марселе. Медведев получил первый номер посева

Состоялась жеребьёвка первого раунда соревнований категории ATP 250 в Марселе (Франция).



Первая ракетка России Даниил Медведев заявлен на турнир в качестве первого сеяного. Таким образом, уроженец Москвы пропустит первый круг, а во втором сыграет или с итальянцем Янником Синнером, или с победителем квалификации.



Соотечественник Медведева Карен Хачанов на старте турнира сыграет с теннисистом из Словакии Аляжем Бедене. Интересно, что Хачанов и Медведев могут встретиться уже на стадии 1/4 финала.



Второй номер посева получил Стефанос Циципас, который во втором круге сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Микаэль Имер (Швеция).



Действующим чемпионом соревнований в Марселе является Циципас. В прошлом году в финале он обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.



Соревнования на юге Франции будут проходить с 17 по 23 февраля.