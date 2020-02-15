Хачанов сыграет с Бедене на старте турнира в Марселе. Медведев получил первый номер посева

Состоялась жеребьёвка первого раунда соревнований категории ATP 250 в Марселе (Франция).
Первая ракетка России Даниил Медведев заявлен на турнир в качестве первого сеяного. Таким образом, уроженец Москвы пропустит первый круг, а во втором сыграет или с итальянцем Янником Синнером, или с победителем квалификации.
Соотечественник Медведева Карен Хачанов на старте турнира сыграет с теннисистом из Словакии Аляжем Бедене. Интересно, что Хачанов и Медведев могут встретиться уже на стадии 1/4 финала.
Второй номер посева получил Стефанос Циципас, который во втором круге сыграет с победителем матча Ришар Гаске (Франция) — Микаэль Имер (Швеция).
Действующим чемпионом соревнований в Марселе является Циципас. В прошлом году в финале он обыграл казахстанца Михаила Кукушкина — 7:5, 7:6.
Соревнования на юге Франции будут проходить с 17 по 23 февраля.
- 15 февраля 2020
-
23:13
-
21:26
-
21:05
-
19:46
-
18:27
-
09:31
-
01:57
- 14 февраля 2020
-
23:28
-
21:58
-
20:42
-
17:25
-
16:14
-
15:33
-
15:17
-
14:26
-
13:27
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:51
-
09:10
-
00:57
-
00:09
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
22:44
-
21:47
-
21:40
-
21:23
-
20:00
-
19:10
-
17:24
-
16:40
-
16:03
-
14:22
-
13:53