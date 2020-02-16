Оже-Альяссим превзошёл рекорд Федерера, став самым молодым финалистом турнира в Роттердаме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, пробившийся в финальный матч соревнований категории АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), стал самым молодым участником решающего матча турнира.



Победив в полуфинальном матче испанца Пабло Карреньо-Бусту (7:6, 6:4) в возрасте 19 лет 192 дней, он на три дня обошёл предыдущего самого юного финалиста Rotterdam Open Роджера Федерера (19 лет 195 дней). Третьим в списке рекордсменов является американец Джон Макинрой (20 лет 45 дней).



Федерер установил рекорд в 2001 году. В том финале швейцарец лишь на решающем тай-брейке уступил Николя Эскюде из Франции.



За главный трофей соревнований Оже-Альяссим поспорит с другим французом, действующим чемпионом Rotterdam Open Гаэлем Монфисом. 33-летний уроженец Парижа в свою очередь переиграл в матче 1/2 финала представителя Сербии Филипа Краиновича — 6:4, 7:6.