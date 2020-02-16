Чорич: молодым игрокам нужно работать, а не беспокоиться о том, кто сможет заменить Big-3

Хорватский теннисист Борна Чорич считает, что представителям NextGen нужно больше работать над собой и своей игрой — лишь так им удастся пробиться в когорту элитных игроков и в будущем заменить Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.
«Почему не оправдал возложенных ожиданий? Возможно, сказались травмы — парочка непростых эпизодов, связанных со здоровьем, у меня была. Да даже в прошлом сезоне я испытывал проблемы. Был 12-м в рейтинге, но не думаю, что в топ-10 я не попал из-за травм. Просто нужно играть лучше.
Честно говоря, не знаю, что нужно сделать молодым игрокам для серьёзного прорыва. Вероятно, сосредоточиться на тренировках и искать различные способы для улучшения игры. Да, вероятно, нужно делать именно это, а не беспокоиться, сможем ли мы занять место Федерера, Надаля и Джоковича, когда они уйдут.
К тому же не считаю, что близок к элитной группе теннисистов. Ни на одном из «Шлемов» я не доходил дальше четвёртого круга. Большинство молодых ребят в этом плане справляются лучше», — цитирует 23-летнего Чорича Clarin.
- 16 февраля 2020
-
10:55
-
09:26
-
01:00
-
00:15
- 15 февраля 2020
-
23:13
-
21:26
-
21:05
-
19:46
-
18:27
-
09:31
-
01:57
- 14 февраля 2020
-
23:28
-
21:58
-
20:42
-
17:25
-
16:14
-
15:33
-
15:17
-
14:26
-
13:27
-
12:32
-
11:13
-
10:13
-
09:51
-
09:10
-
00:57
-
00:09
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
22:44
-
21:47
-
21:40
-
21:23
-
20:00
-
19:10
-
17:24