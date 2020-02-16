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Чорич: молодым игрокам нужно работать, а не беспокоиться о том, кто сможет заменить Big-3

Чорич: молодым игрокам нужно работать, а не беспокоиться о том, кто сможет заменить Big-3
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Борна Чорич считает, что представителям NextGen нужно больше работать над собой и своей игрой — лишь так им удастся пробиться в когорту элитных игроков и в будущем заменить Роджера Федерера, Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Почему не оправдал возложенных ожиданий? Возможно, сказались травмы — парочка непростых эпизодов, связанных со здоровьем, у меня была. Да даже в прошлом сезоне я испытывал проблемы. Был 12-м в рейтинге, но не думаю, что в топ-10 я не попал из-за травм. Просто нужно играть лучше.

Честно говоря, не знаю, что нужно сделать молодым игрокам для серьёзного прорыва. Вероятно, сосредоточиться на тренировках и искать различные способы для улучшения игры. Да, вероятно, нужно делать именно это, а не беспокоиться, сможем ли мы занять место Федерера, Надаля и Джоковича, когда они уйдут.

К тому же не считаю, что близок к элитной группе теннисистов. Ни на одном из «Шлемов» я не доходил дальше четвёртого круга. Большинство молодых ребят в этом плане справляются лучше», — цитирует 23-летнего Чорича Clarin.

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