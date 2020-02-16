Бертенс снялась с турнира в Дубае. Свитолина и Клейстерс получили новых соперниц

Теннисистка из Нидерландов восьмая ракетка мира Кики Бертенс приняла решение отказаться от выступления на соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает WTA Insider.
О причинах такого решения не сообщается, однако это может быть из-за усталости — сегодня Бертенс сыграет в финале соревнований в Санкт-Петербурге.
После снятия Бертенс организаторы Dubai Duty Free Tennis Championships приняли решение провести «перепосев» участниц. Таким образом, основная сетка приобрела совершенно иной вид.
Так, 36-летняя бельгийка Ким Клейстерс, не игравшая с 2012 года, в матче возвращения сыграет не с Бертенс, как было заявлено ранее, а с финалисткой Australian Open 2020 Гарбинье Мугурусой.
Украинка Элина Свитолина, получившая ранее в соперницы Мугурусу, теперь померится силами с одной из победительниц квалификации.
Действующей чемпионкой престижных соревнований является теннисистка из Швейцарии Белинда Бенчич.
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