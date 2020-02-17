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Александрова поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

Александрова поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA
Теннис / WTA 0

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 17 февраля представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялась на четвёртую строчку, голландка Кики Бертенс — на шестую, россиянка Екатерина Александрова — на седьмую. Лидерство сохранила американка Софья Кенин.

Чемпионская гонка WTA. 17 февраля
1 (1). Софья Кенин (США) — 2110.
2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470.
3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251.
4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 895.
5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880.
6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810.
7 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 755.
8 (5). Петра Квитова (Чехия) — 715.
9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600.
10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486.
11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486.
...
39 (38). Виталия Дьяченко (Россия) — 240...
50 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 193…
54 (150). Анастасия Потапова (Россия) — 180...
57 (61). Людмила Самсонова (Россия) — 174...
84 (115). Светлана Кузнецова (Россия) — 126…
93 (77). Анна Блинкова (Россия) — 116.

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