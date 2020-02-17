Александрова поднялась на седьмую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 17 февраля представительница Казахстана Елена Рыбакина поднялась на четвёртую строчку, голландка Кики Бертенс — на шестую, россиянка Екатерина Александрова — на седьмую. Лидерство сохранила американка Софья Кенин.



Чемпионская гонка WTA. 17 февраля

1 (1). Софья Кенин (США) — 2110.

2 (2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 1470.

3 (3) Эшли Барти (Австралия) — 1251.

4 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 895.

5 (4). Симона Халеп (Румыния) — 880.

6 (18). Кики Бертенс (Нидерланды) — 810.

7 (8). Екатерина Александрова (Россия) — 755.

8 (5). Петра Квитова (Чехия) — 715.

9 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 600.

10 (9). Анетт Контавейт (Эстония) — 486.

11 (10). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 486.

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39 (38). Виталия Дьяченко (Россия) — 240...

50 (63). Вероника Кудерметова (Россия) — 193…

54 (150). Анастасия Потапова (Россия) — 180...

57 (61). Людмила Самсонова (Россия) — 174...

84 (115). Светлана Кузнецова (Россия) — 126…

93 (77). Анна Блинкова (Россия) — 116.