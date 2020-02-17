Рублёв поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 17 февраля француз Гаэль Монфис поднялся на третью строчку, россиянин Андрей Рублёв — на четвёртую, аргентинец Диего Шварцман — на восьмую.
Чемпионская гонка ATP. 17 февраля
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 2665.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1265.
3 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 965.
4 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 770.
5 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.
6 (4). Александр Зверев (Германия) — 720.
7 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 610.
8 (13). Диего Шварцман (Аргентина) — 470.
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 450.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 445.
...
12 (9). Даниил Медведев (Россия) — 435.
27 (24). Карен Хачанов (Россия) — 290...
83 (162). Роман Сафиуллин (Россия) — 124.
Рублёв впервые в карьере стал 14-й ракеткой мира
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