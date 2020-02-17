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Клейстерс – о предстоящем матче с Мугурусой: я видела много её матчей. У меня есть идея

Клейстерс – о предстоящем матче с Мугурусой: я видела много её матчей. У меня есть идея
Теннис / WTA 0

Бельгийка Ким Клейстерс прокомментировала возвращение в тур после восьмилетней паузы. В матче первого тура турнира в Дубае ей предстоит сыграть с финалисткой Australian Open 2020 Гарбинье Мугурусой.

«Я видела много матчей Мугурусы за последние несколько лет, поэтому у меня есть небольшая идея. Мне любопытно посмотреть, как это будет. У меня есть много вещей, на которых я хочу сосредоточиться, учиться, снова начать ощущать вещи умственно, физически, эмоционально», — приводит слова Клейстерс официальный сайт WTA.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Клейстерс является четырёхкратной победительницей турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).
О завершении профессиональной карьеры Ким объявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

Возвращение в 36 лет. Ким Клейстерс выходит на корт после длительного «декретного отпуска»
Знаменитая бельгийская чемпионка, многодетная мама возвращается в теннис после US Open-2012. Её первым турниром станет Дубай.
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