«Такого в моей карьере ещё не было». Монфис отреагировал на победу на втором турнире кряду

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от победы на турнире в Роттердаме. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Неделей ранее Гаэль завоевал титул в Монпелье.
«Перед началом сезона я хотел остаться в топ-10 и, возможно, постараться подняться на пятую-шестую строчку. Теперь я хочу дойти до финала „Мастерса“ и попытаться выиграть его. Я также мечтаю о победе на турнире „Большого шлема“. Ради этого я тренируюсь и играю. Может, однажды мне это удастся. Но важно беречь здоровье, быть готовым на сто процентов и не терять веры.
Впервые выиграть два турнира подряд — это потрясающее чувство. Такого в моей карьере ещё не было. Я чувствую благодарность. Рад, что на следующей неделе играть не придётся. Я могу сбросить напряжение», — цитирует Монфиса AFP.
В рейтинге ATP Гаэль занимает девятую строчку.
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