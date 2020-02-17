Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

«Такого в моей карьере ещё не было». Монфис отреагировал на победу на втором турнире кряду

«Такого в моей карьере ещё не было». Монфис отреагировал на победу на втором турнире кряду
Теннис / ATP 0

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился впечатлениями от победы на турнире в Роттердаме. В финале он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:2, 6:4. Неделей ранее Гаэль завоевал титул в Монпелье.

«Перед началом сезона я хотел остаться в топ-10 и, возможно, постараться подняться на пятую-шестую строчку. Теперь я хочу дойти до финала „Мастерса“ и попытаться выиграть его. Я также мечтаю о победе на турнире „Большого шлема“. Ради этого я тренируюсь и играю. Может, однажды мне это удастся. Но важно беречь здоровье, быть готовым на сто процентов и не терять веры.

Впервые выиграть два турнира подряд — это потрясающее чувство. Такого в моей карьере ещё не было. Я чувствую благодарность. Рад, что на следующей неделе играть не придётся. Я могу сбросить напряжение», — цитирует Монфиса AFP.

В рейтинге ATP Гаэль занимает девятую строчку.

Монфис защитил титул чемпиона на турнире в Роттердаме
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020