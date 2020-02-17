Стало известно расписание матчей сборной России в финальном турнире Кубка Федерации

Сегодня, 17 февраля, было опубликовано расписание финального турнира Кубка Федерации 2020 года в Будапеште (Венгрия), сообщает пресс-служба Федерации тенниса России. Соревнования пройдут с 14 по 19 апреля.
С 14 по 17 апреля состоится групповой этап. Сборная России в группе A сыграет с командами Венгрии (16 апреля) и Франции (17-го). Каждый матч будет состоять из трёх поединков – двух одиночных (первые и вторые ракетки сыграют между собой) и парного.
В группе В выступят Австралия, Беларусь и Бельгия. В группу С попали команды Испании, Словакии и США. В группе D сыграют сборные Германии, Чехии и Швейцарии.
Победитель группы A 18 апреля разыграет путёвку в финал с сильнейшей сборной группы C. Действующим победителем Кубка Федерации является сборная Франции.
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