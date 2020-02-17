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Беккер: все говорят о Гауфф. Думаю, это ошибка

Беккер: все говорят о Гауфф. Думаю, это ошибка
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион немец Борис Беккер призвал болельщиков не требовать слишком многого от 15-летней американки Кори Гауфф.

«Софья Кенин выиграла Australian Open. Год назад все говорили о Наоми Осаке. Теперь все говорят о Коко Гауфф. Думаю, это ошибка, потому что она ещё слишком молода. Ей нужно ещё многому научиться, чтобы стать сильнее. Она всё ещё ребёнок. Иногда мы отвлекаемся на историю, а не на игру», — приводит слова Беккера News Chain.

В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В минувшем сезоне она выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце.

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