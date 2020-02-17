Мугуруса высоко оценила игру Клейстерс после восьмилетней паузы

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над бельгийкой Ким Клейстерс со счётом 6:2, 7:6 (8:6) на старте турнира в Дубае. 36-летняя спортсменка не проводила официальные матчи с 2012 года.

«Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Весёлый матч. Не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Ким доставит нам проблемы», — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Мугуруса поборется с победительницей матча Вероника Кудерметова (Россия, Q) — Даяна Ястремская (Украина).

Турнир в Дубае проходит с 17 по 22 февраля.