Клейстерс: мне казалось, что доминирую в некоторых моментах

Бельгийка Ким Клейстерс оценила свою игру в первом матче после возвращения. 36-летняя спортсменка проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8) в первом круге турнира в Дубае (ОАЭ). Клейстерс не выходила на корт с 2012 года.

«Было хорошее предчувствие. Чувствовала, что могу справиться с темпом. Во втором сете ощущала, что нахожусь в игре. В какой-то момент казалось, что доминирую в некоторых моментах. Думаю, это хорошее чувство, понимая, как я начала первый сет и как потом смогла вернуться в игру», – цитирует Клейстерс официальный сайт WTA.

Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос» — 2003 и Уимблдон-2003).