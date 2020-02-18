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Четвертьфиналист AO: игра Федерера красивее, но Джокович — лучший теннисист в истории

Четвертьфиналист AO: игра Федерера красивее, но Джокович — лучший теннисист в истории
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Теннис Сандгрен признался, что считает серба Новака Джоковича лучшим игроком всех времён.

«Нит никаких сомнений в том, что игра Федерера красивее, но Новак — лучший теннисист в истории. Мы делаем одно, а он — совершенно другое. Мы стараемся пробить навылет, а он направляет мяч в сложные зоны, где удивить его уже не получится. Он медленно душит тебя. То, что он делает, невероятно.

Когда я демонстрирую свой лучший теннис, то чувствую, что могу соревноваться с сильнейшими. Но мне ещё нужно поработать над некоторыми вещами. Пожалуй, нужно улучшить психологический аспект и не расстраиваться. Мне нужно играть сосредоточенно и не терять позитивный настрой", — цитирует Сандгрена Tennis World USA.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Теннис дошёл до четвертьфинала, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру, упустив семь матчболов.

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