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Мойя: Надаль не завершит карьеру в ближайшее время, если не получит травму

Мойя: Надаль не завершит карьеру в ближайшее время, если не получит травму
Теннис / ATP 0

Карлос Мойя, тренер испанского тенниста Рафаэля Надаля, рассказал, что его подопечный не завершит профессиональную карьеру в ближайшее время, если не получит травму.

«Он играет хорошо и не получает травм. Если он продолжит совмещать это, то будет играть ещё некоторое время.

Рафа не выигрывал Итоговый турнир ATP? В прошлом году Александр Зверев наказал его за плохую игру в первом матче. Потом он провёл две отличных встречи, но этого не хватило, чтобы выйти из группы. Радостно осознавать, что он всё ещё хочет выиграть этот турнир», – цитирует Мойю Tennis 365.

Рафаэль Надаль является победителем 84 турниров ATP, в том числе 19 турниров «Большого шлема», а также двукратным олимпийским чемпионом. На данный момент Надаль занимает вторую строчку в рейтинге ATP.

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