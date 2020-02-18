Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времён

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, как реагирует, когда слышит, что швейцарца Роджера Федерера называют лучшим теннисистом в истории.

«Если судить по цифрам, то Федерер — самый успешный игрок. Но если вопрос о лучшем теннисисте всех времён, то ответить будет нелегко. В 70-е, 80-е, 90-е играли на другом покрытии, поэтому если сравнивать по цифрам, то нельзя судить о том, насколько хорош был теннисист», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Роджер за карьеру выиграл рекордные 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии он дошёл до полуфинала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. В рейтинге ATP 38-летний швейцарец занимает третью строчку.

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