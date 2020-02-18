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Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времён

Беккер объяснил, почему не может назвать Федерера лучшим теннисистом всех времён
Теннис / ATP 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер рассказал, как реагирует, когда слышит, что швейцарца Роджера Федерера называют лучшим теннисистом в истории.

«Если судить по цифрам, то Федерер — самый успешный игрок. Но если вопрос о лучшем теннисисте всех времён, то ответить будет нелегко. В 70-е, 80-е, 90-е играли на другом покрытии, поэтому если сравнивать по цифрам, то нельзя судить о том, насколько хорош был теннисист», — приводит слова Беккера Tennis World USA.

Роджер за карьеру выиграл рекордные 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На прошедшем Открытом чемпионате Австралии он дошёл до полуфинала, где проиграл сербу Новаку Джоковичу. В рейтинге ATP 38-летний швейцарец занимает третью строчку.

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Федерер не собирается возвращаться в Мадрид и Рим в этом сезоне. Вероятно, Роджер пропустит и «Ролан Гаррос», как уже было 2 и 3 года назад.
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