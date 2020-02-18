«Пляжник» Сыров завершил выступление в полуфинале турнира ITF в Чили

В чилийском городе Кобкоэкуре состоялся турнир с рейтингом ITF по пляжному теннису.

Россию на турнире представлял теннисист Иван Сыров. В паре с Виктором Веласкесом они добрались до полуфинала, где уступили победителям турнира чилийцам Эрику Алваресу Берриосу и Браулио Кортесу со счетом 1:6, 2:6.

Пляжный теннис активно развивается в Чили и является очень популярным видом спорта. Игроки сборной команды Чили принимают участие во многих крупных турнирах, в том числе и в командном чемпионате мира, проходящем в Москве.

«Моему партнёру Виктору Веласкесу 51 год. Это ещё раз доказывает, что в пляжный теннис можно играть в любом возрасте!» – прокомментировал выступление Сыров.