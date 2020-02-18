С. Уильямс отреагировала на возобновление карьеры Клейстерс

20-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала возвращение в теннис бывшей первой ракетки мира бельгийки Ким Клейстерс. Вчера, 17 февраля, Ким, не выступавшая с 2012 года, в первом круге турнира в Дубае проиграла испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 2:6, 6:7 (6:8).

«Серьёзно, я очень, очень, очень сильно горжусь Ким Клейстерс. Ты вдохновляешь меня. Вау. Просто вау. Мои поздравления. Ты была восхитительна», — написала Уильямс в своём «твиттере».

Клейстерс — четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема». Трижды она выигрывала Открытый чемпионат США (2005, 2009, 2010), один раз ей покорился Australian Open (2011). В её активе также две победы на мэйджорах в парном разряде («Ролан Гаррос»—2003 и Уимблдон-2003). О завершении профессиональной карьеры Ким заявила в конце 2012 года. За это время бельгийка стала матерью троих детей.

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