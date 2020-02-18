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Тарпищев: Медведев — главный претендент на победу на ОИ-2020

Тарпищев: Медведев — главный претендент на победу на ОИ-2020
Теннис / Олимпиада 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Олимпийских играх, которые пройдут этим летом в Токио.

«Медведева можно рассмотреть как главного претендента на победу в Токио. Проблема Олимпийских игр в очень сжатом времени. На прошлой Олимпиаде Надаль отказался от микста из-за трёх матчей в день. Там очень большие нагрузки, ещё и в это время в Токио будет жара», – передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

В настоящий момент Даниил Медведев занимает пятую строчку в рейтинге ATP. На прошедшем турнире в Роттердаме (Нидерланды) первая ракетка России завершил выступление в первом круге.

Олимпиада-2020 в Токио пройдёт с 24 июля по 9 августа.

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