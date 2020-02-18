Украинка Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира в Дубае
Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 2:6,1:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.
Уроженка Одессы ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Дженнифер поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Действующей победительницей турнира в Дубае является швейцарка Белинда Бенчич. В прошлогоднем финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
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