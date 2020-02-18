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Украинка Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира в Дубае

Украинка Свитолина потерпела разгромное поражение на старте турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Дубае (ОАЭ) под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг, проиграв представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 2:6,1:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Уроженка Одессы ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, занимающей 52-ю строчку в рейтинге WTA, 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Дженнифер поспорит с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Действующей победительницей турнира в Дубае является швейцарка Белинда Бенчич. В прошлогоднем финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2020, вторник. 13:05 МСК
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Дженнифер Брэйди
52
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
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