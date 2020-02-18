Тарпищев назвал причину поражения Александровой в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российской теннисистки Екатерины Александровой на турнире в Санкт-Петербурге.
«Чем объяснить поражение Екатерины в полуфинале? Это обычный Premier, спортсмены не планируют их так, как главные турниры, они готовятся к «Мастерсам». Всё зависит от объёма нагрузки, которую она получала до этого», – передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
В полуфинале турнира Александрова уступила нидерландской теннисистке Кики Бертенс со счётом 1:6, 6:4, 1:6. Вышедшая в финал соревнований Бертенс одержала победу на турнире во второй раз подряд, обыграв в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.
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