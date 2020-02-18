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Павлюченкова победила действующую чемпионку Бенчич на старте турнира в Дубае

Павлюченкова победила действующую чемпионку Бенчич на старте турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова пробилась во второй круг турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич, посеянную под четвёртым номером, со счётом 1:6, 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершили 10 двойных ошибок и реализовала 7 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы, являющейся действующей чемпионкой турнира, 1 эйс, 6 двойных ошибик и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Павлюченкова поспорит с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, Q) — Анетт Контавейт (Эстония).

В финале прошлогоднего розыгрыша этого турнира Бенчич одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2020, вторник. 14:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
31
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		1 1
         
Белинда Бенчич
4
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
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