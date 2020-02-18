Кудерметова одолела украинку Ястремскую в Дубае, отыгравшись с 2:5 в третьем сете

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ) через квалификацию, вышла во второй круг, одолев представительницу Украины Даяну Ястремскую со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 19 минут.
Кудерметова 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14. На счету её соперницы 3 эйса, 9 двойных ошибок и 7 брейков. В третьем сете россиянка уступала 2:5, но смогла выиграть четыре гейма подряд.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Кудерметова поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой (9).
В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.
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