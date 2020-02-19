Павлюченкова: даже при счёте 0:5 продолжала бороться и не выпадала из игры

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала волевую победу над швейцаркой Белиндой Бенчич на старте турнира в Дубае (ОАЭ). Она обыграла соперницу в трёх сетах со счётом 1:6, 6:1, 6:1.

«Так в теннисе иногда бывает. Раздражает, когда ничего не можешь сделать. Просто не получается. Однако я продолжала бороться, не выпадать из игры. Когда счёт был 0:5, я подумала: „Это позор, ужас“.

Мне помог позитивный настрой перед второй партией. Я делала то, что нужно было. Старалась играть и не думать о счёте. Постепенно всё стало улучшаться и я нашла свою игру", — приводит слова Павлюченковой пресс-служба турнира.

За выход в четвертьфинал соревнований в Дубае Павлюченкова поспорит с эстонкой Анетт Контавейт.