Томич удивил болельщиков, сняв майку перед рукопожатием с соперником

Австралийский теннисист Бернард Томич, попавший в основную сетку турнира в Делрэй-Бич в статусе лаки-лузера, вновь отметился неоднозначным поступком, сообщает Yahoo Sports Austalia. В первом круге он проиграл немцу Седрику-Марселю Штебе со счётом 2:6, 6:3, 2:6. После того как на матчболе у соперника Бернард направил мяч в сетку, Томич снял майку ещё до традиционного рукопожатия.
Поступок австралийца удивил болельщиков. В частности, один из них написал в «Твиттере»: «Снятие майки стало самым быстрым движением Томича в этом матче».
Ранее с турнира в Делрэй-Бич снялись сразу четыре игрока: австралиец Ник Кирьос (травма кисти), итальянец Андреас Сеппи (травма левой ноги), британец Кайл Эдмунд (болезнь) и американец Теннис Сандгрен (боль в левом колене). Их заменили лаки-лузеры: Томич, колумбиец Даниэль-Элаи Галан, представитель Узбекистана Денис Истомин и американец Стефан Козлов.
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