Джокович: я много читал о том, что меня не любят

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на точку зрения о том, что в финале Открытого чемпионата Австралии с австрийцем Домиником Тимом зрители больше поддерживали его соперника.
«Я много читал о том, что меня не любят. Если честно, у меня нет такого впечатления, особенно за пределами корта. Даже если бы это было так, зачем мне подливать масла в огонь? Я не хочу касаться негативных эмоций — ненависти и злости.
У меня нет плохих чувств к людям, которые меня не поддерживают. Я не горжусь своими отдельными реакциями на корте — иногда страсть берёт верх над самоконтролем. Я всегда буду признавать, что совершаю ошибки. Я всегда буду стараться на них учиться. Я не хочу выдавать плохую энергию.
Конечно, всегда хочется, чтобы за тебя болели, но негатива я не хочу. Болельщики больше поддерживают Федерера и Надаля в матчах со мной? Это факт. Но это лишь говорит о том, что они представляют собой в теннисном мире. Это не значит, что болельщики ненавидят меня. Это не значит, что надо настраивать Сербию против всего мира лишь потому, что в финалах турниров «Большого шлема» меня поддерживают меньше», — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер — 20, испанец Рафаэль Надаль — 19.
- 19 февраля 2020
-
12:15
-
11:40
-
10:52
-
10:07
-
09:18
-
02:12
-
00:26
- 18 февраля 2020
-
17:25
-
15:57
-
15:41
-
14:47
-
14:11
-
13:49
-
13:34
-
12:13
-
11:34
-
10:33
-
09:34
-
09:14
- 17 февраля 2020
-
23:27
-
22:45
-
20:09
-
16:24
-
15:24
-
14:32
-
13:07
-
12:12
-
11:06
-
10:31
-
09:30
-
08:39
-
08:36
-
08:32
-
08:27
-
08:21