Джокович: я много читал о том, что меня не любят

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на точку зрения о том, что в финале Открытого чемпионата Австралии с австрийцем Домиником Тимом зрители больше поддерживали его соперника.

«Я много читал о том, что меня не любят. Если честно, у меня нет такого впечатления, особенно за пределами корта. Даже если бы это было так, зачем мне подливать масла в огонь? Я не хочу касаться негативных эмоций — ненависти и злости.

У меня нет плохих чувств к людям, которые меня не поддерживают. Я не горжусь своими отдельными реакциями на корте — иногда страсть берёт верх над самоконтролем. Я всегда буду признавать, что совершаю ошибки. Я всегда буду стараться на них учиться. Я не хочу выдавать плохую энергию.

Конечно, всегда хочется, чтобы за тебя болели, но негатива я не хочу. Болельщики больше поддерживают Федерера и Надаля в матчах со мной? Это факт. Но это лишь говорит о том, что они представляют собой в теннисном мире. Это не значит, что болельщики ненавидят меня. Это не значит, что надо настраивать Сербию против всего мира лишь потому, что в финалах турниров «Большого шлема» меня поддерживают меньше», — цитирует Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Джокович за карьеру выиграл 17 турниров «Большого шлема», швейцарец Роджер Федерер — 20, испанец Рафаэль Надаль — 19.

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