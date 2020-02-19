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Отец Джоковича: Федерер завидует Новаку

Отец Джоковича: Федерер завидует Новаку
Теннис / ATP 0

Срджан Джокович, отец первой ракетки мира Новака Джоковича, предположил, что 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер испытывает зависть к его сыну.

«Федерер завидует Новаку. Это началось ещё с момента, когда Новак совершил прорыв. Он знал, что мой сын лучше его и сможет его обойти. Федерер — выдающийся теннисист, но я не могу сказать того же о его человеческих качествах», — приводит слова отца Джоковича Novosti.

После финала Открытого чемпионата Австралии Срджан раскритиковал зрителей за поддержку австрийца Доминика Тима: «Семикратный победитель Australian Open играет на центральном корте, где он не проигрывал ни единого финала, а они болеют за какого-то австрийца».

Ноавк за карьеру завоевал 17 титулов на соревнованиях «Большого шлема».

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Новак хочет получать больше поддержки болельщиков. Кирьос назвал это «болезненной одержимостью быть любимым».
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