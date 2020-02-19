Кудерметова уступила Мугурусе во втором круге турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, посеянной под девятым номером, со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.



Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Мугуруса поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q).



В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.