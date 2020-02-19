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Кудерметова уступила Мугурусе во втором круге турнира в Дубае

Кудерметова уступила Мугурусе во втором круге турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, пробившаяся в основную сетку турнира в Дубае (ОАЭ) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Испании Гарбинье Мугурусе, посеянной под девятым номером, со счётом 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 24 минуты.

Кудерметова 5 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 10 эйсов, 8 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Мугуруса поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q).

В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

Дубай (ж). 2-й круг
19 февраля 2020, среда. 14:30 МСК
Вероника Кудерметова
39
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 4
7 		4 6
         
Гарбинье Мугуруса
16
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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