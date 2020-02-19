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Тим: очень испугался, почувствовав острую боль в колене

Тим: очень испугался, почувствовав острую боль в колене
Теннис / ATP 0

Австрийский теннисист, четвёртая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В непростом матче ему удалось обыграть 341-ю ракетку мира Фелипе Мелигени — 6:2, 4:6, 6:1.

«Был момент, когда во время матча я почувствовал боль в колене. Не придал этому серьёзного значения, ведь на разминке всё было в полном порядке. Тем не менее, спустя некоторое время боль была острой — я очень испугался. Мне пришлось тут же вызвать врача, который успокоил меня, сказав что всё в порядке. Почему я так сильно испугался? Никогда ранее меня не беспокоили колени», — цитирует Тима «твиттер»-аккаунт @BreakPointBR.

В следующем раунде Доминик, побеждавший в Рио в 2017 году, сыграет с теннисистом из Испании Хауме Мунаром.

Рио-де-Жанейро. 1-й круг
19 февраля 2020, среда. 01:00 МСК
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
2 		6 1
         
Фелипе Мелигени Родригес Альвес
341
Бразилия
Фелипе Мелигени Родригес Альвес
Ф. Мелигени Родригес Альвес
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