Тим: очень испугался, почувствовав острую боль в колене

Австрийский теннисист, четвёртая ракетка мира Доминик Тим прокомментировал свой выход во второй круг соревнований в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В непростом матче ему удалось обыграть 341-ю ракетку мира Фелипе Мелигени — 6:2, 4:6, 6:1.
«Был момент, когда во время матча я почувствовал боль в колене. Не придал этому серьёзного значения, ведь на разминке всё было в полном порядке. Тем не менее, спустя некоторое время боль была острой — я очень испугался. Мне пришлось тут же вызвать врача, который успокоил меня, сказав что всё в порядке. Почему я так сильно испугался? Никогда ранее меня не беспокоили колени», — цитирует Тима «твиттер»-аккаунт @BreakPointBR.
В следующем раунде Доминик, побеждавший в Рио в 2017 году, сыграет с теннисистом из Испании Хауме Мунаром.
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