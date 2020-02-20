Мугуруса похвалила Кудерметову после матча в Дубае

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы в матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ) с россиянкой Вероникой Кудерметовой со счётом 7:5, 4:6, 6:4.

«Матч прошёл в очень упорной борьбе. Вероника играла очень здорово. Я рада, что смогла одержать победу в таком поединке. Думаю, соперница действовала крайне агрессивно, у неё очень мощная подача. Я видела её результаты. Она становится всё лучше.

Есть много вещей, которые я могла сделать лучше. Но я просто рада, что дала себе возможность сыграть в четвертьфинале. Кудерметова играла прекрасно, она не сдавалась до последнего очка", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Гарбинье поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.