Мугуруса похвалила Кудерметову после матча в Дубае
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями от победы в матче второго круга турнира в Дубае (ОАЭ) с россиянкой Вероникой Кудерметовой со счётом 7:5, 4:6, 6:4.
«Матч прошёл в очень упорной борьбе. Вероника играла очень здорово. Я рада, что смогла одержать победу в таком поединке. Думаю, соперница действовала крайне агрессивно, у неё очень мощная подача. Я видела её результаты. Она становится всё лучше.
Есть много вещей, которые я могла сделать лучше. Но я просто рада, что дала себе возможность сыграть в четвертьфинале. Кудерметова играла прекрасно, она не сдавалась до последнего очка", — приводит слова Мугурусы официальный сайт тура.
За выход в полуфинал Гарбинье поспорит с американкой Дженнифер Брэйди.
Кудерметова уступила Мугурусе во втором круге турнира в Дубае
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