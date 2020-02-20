Четвертьфиналистка Australian Open прокомментировала победу над Павлюченковой в Дубае

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась впечатлениями от победы в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой во втором круге турнира в Дубае со счётом 7:6 (7:5), 7:5.

«Это была очень непростая, равная игра. Я старалась бороться за каждое очко. Очень рада, что смогла одержать победу. Я упорно работаю над своей игрой и наконец начинаю видеть результаты. Я прекрасно себя чувствую и наслаждаюсь игрой», — приводит слова Контавейт Err.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 2 908 770 Контавейт, добравшаяся до четвертьфинала Australian Open 2020 года, поспорит с представительницей Хорватии Петрой Мартич.



В 2019 году победительницей турнира в Дубае стала швейцарка Белинда Бенчич. В финале она одолела чешку Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.