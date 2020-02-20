15-летняя Гауфф попросила Федерера и Кирьоса оценить её твинер

15-летняя американская теннисистка Кори Гауфф опубликовала видео с тренировки. Юная спортсменка, занимающая 51-ю строчку в рейтинге WTA, попыталась исполнить твинер (удар между ног, при котором бьющий находится спиной к сетке).

«Работаю над твинером. Как он вам?» — написала Гауфф, обратившись к швейцарцу Роджеру Федереру и австралийцу Нику Кирьосу.

Видео доступно в «твиттере» Кори Гауфф.

В январе Гауфф стала четвёртой 15-летней теннисисткой в Открытой эре, которой удалось пробиться в четвёртый круг Australian Open. В третьем раунде она победила действующую чемпионку японку Наоми Осаку. В минувшем сезоне американка выиграла свой первый титул на соревнованиях WTA в одиночном разряде — в Линце (Австрия).