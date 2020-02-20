Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович рассказал об источнике вдохновения

Джокович рассказал об источнике вдохновения
Теннис / ATP 0

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, что для него означает успех.

«Может, это прозвучит странно… Все говорят о трофеях и других вещах, которые создают давление. Конечно, у меня тоже есть свои цели. Я могу гордиться своими трофеями, они могут подарить мне радостный момент. Однако это не та радость, что переполняет меня в жизни.

Моё главное вдохновение даёт радость от того, что я держу в руках ракетку. Если бы это было не так, я бы здесь не сидел. Если бы я не лелеял эту любовь, то не смог бы радоваться в полной мере. К тому же теннис помогает мне становиться лучше в человеческом плане», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Новак является первой ракеткой мира.

Джокович — о Федерере и Надале: в душевых кабинах мы не смотрим друг на друга
Отец Джоковича: Федерер завидует Новаку
Джокович признал, что Федерера и Надаля любят больше, чем его
Новак хочет получать больше поддержки болельщиков. Кирьос назвал это «болезненной одержимостью быть любимым».
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020