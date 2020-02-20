Джокович рассказал об источнике вдохновения
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал, что для него означает успех.
«Может, это прозвучит странно… Все говорят о трофеях и других вещах, которые создают давление. Конечно, у меня тоже есть свои цели. Я могу гордиться своими трофеями, они могут подарить мне радостный момент. Однако это не та радость, что переполняет меня в жизни.
Моё главное вдохновение даёт радость от того, что я держу в руках ракетку. Если бы это было не так, я бы здесь не сидел. Если бы я не лелеял эту любовь, то не смог бы радоваться в полной мере. К тому же теннис помогает мне становиться лучше в человеческом плане», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».
Новак является первой ракеткой мира.
Джокович — о Федерере и Надале: в душевых кабинах мы не смотрим друг на друга
Отец Джоковича: Федерер завидует Новаку
Джокович признал, что Федерера и Надаля любят больше, чем его
Новак хочет получать больше поддержки болельщиков. Кирьос назвал это «болезненной одержимостью быть любимым».
Читайте также
- 20 февраля 2020
-
13:35
-
13:19
-
12:14
-
11:24
-
10:13
-
09:04
-
01:03
- 19 февраля 2020
-
23:01
-
22:10
-
21:02
-
19:12
-
17:00
-
15:54
-
14:32
-
13:33
-
12:15
-
11:40
-
10:52
-
10:07
-
09:18
-
02:12
-
00:26
- 18 февраля 2020
-
17:25
-
15:57
-
15:41
-
14:47
-
14:11
-
13:49
-
13:34
-
12:13
-
11:34
-
10:33
-
09:34
-
09:14
- 17 февраля 2020
-
23:27
Партнерский контент