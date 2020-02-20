Федерер перенёс операцию на колене и не вернётся на корт до травяного сезона

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер на родине перенёс операцию на колене и пропустит турниры в Дубае (ОАЭ), Индиан-Уэллсе (США), Боготе (Колумбия), Майами (США), а также не сыграет на Открытом чемпионате Франции.

«Правое колено уже некоторое время беспокоило меня. С нетерпением жду возможности играть вновь. Увидимся на траве», — приводит слова Федерера пресс-служба ATP в своём «твиттере».

Ранее Тони Годсик, агент Федерера, опроверг информацию об участии швейцарца в «Мастерсах» в Риме и Мадриде. Ожидалось, что в предстоящем грунтовом сезоне швейцарец сыграет лишь на одном турнире — «Ролан Гаррос», но после операции это оказалось невозможно. В рейтинге ATP 38-летний Федерер занимает третью строчку.

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