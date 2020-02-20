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Рыбакина одолела третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае

Рыбакина одолела третью ракетку мира в четвертьфинале турнира в Дубае
Теннис / WTA 0

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина одолела в двух сетах третью ракетку мира чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира в Дубае (ОАЭ) со счётом 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. На счету Рыбакиной 11 эйсов, 4 двойных ошибки и реализация 2 брейк-пойнтов из 8. Плишкова 3 раза подала навылет, совершила 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 10.

В полуфинальной стадии турнира Елена Рыбакина встретится с победительницей встречи хорватки Петры Мартич и эстонки Анетт Контавейт.

Действующей чемпионкой турнира в Дубае является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич. В прошлогоднем финале Бенчич одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 6:3, 1:6, 6:2.

В настоящий момент Рыбакина занимает 19-ю строчку в рейтинге WTA.

Дубай (ж). 1/4 финала
20 февраля 2020, четверг. 13:05 МСК
Елена Рыбакина
19
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 1 		3  
         
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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