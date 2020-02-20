Риос обвинил ATP в сокрытии допинга у Агасси

Бывшая первая ракетка мира чилиец Марсело Риос заявил, что ATP скрывала применение допинга американцем Андре Агасси.

«Они ловили его четыре раза, и ATP покрывала его, потому что это Агасси и без него теннису придёт конец. Это настоящее дерьмо», — приводит слова Риоса Le Tercera.

В автобиографии, которая вышла в 2009 году, Агасси признал, что сдавал положительные допинг-тесты на метамфетамин. Американец убедил руководство ATP, что запрещённый препарат попал в его организм случайно: «Я написал письмо в ATP, в котором соврал, что я случайно выпил из стакана моего помощника, в котором был растворён метамфетамин, и попросил меня простить. Конечно, мне было стыдно, но я пообещал себе, что вру в последний раз». Руководство ATP-тура приняло решение не наказывать знаменитого теннисиста.